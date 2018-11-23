شاهد.. سقوط أمطار فى البيت الحرام فجر الجمعة.. وعاصفة رعدية بجدة

كتب هيثم سلامة

شهدت مدينة جدة هطول الأمطار الغزيرة والبرق والرعد، وسط حالة من عدم استقرار الطقس، كما سقطت أيضًا أمطار فى البيت الحرام.

ونوهت إمارة مكة المكرمة عن هطول أمطار، وتطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما تصدر هاشتاج "جدة" الأكثر تداولاً على موقع تويتر، حيث تناقل المغردون الفيديوهات والصور بعد التقاطتها.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، فيديو بسقوط إمطار فى البيت الحرام بمكة المكرمة وهطولها فى مدينة جدة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، ونوهت من قبل عن تطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.