شاهد.. سقوط أمطار فى البيت الحرام فجر الجمعة.. وعاصفة رعدية بجدة

شهدت مدينة جدة هطول الأمطار الغزيرة والبرق والرعد، وسط حالة من عدم استقرار الطقس، كما سقطت أيضًا أمطار فى البيت الحرام.
فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
أمطار المسجد الحرام فجر #يوم_الجمعة
تصوير : @ysrb10 #مكة_الآن pic.twitter.com/IbtldgQMVS
ونوهت إمارة مكة المكرمة عن هطول أمطار، وتطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما تصدر هاشتاج "جدة" الأكثر تداولاً على موقع تويتر، حيث تناقل المغردون الفيديوهات والصور بعد التقاطتها.
#فيديو🎥— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨
الأمطار التي تشهدها محافظة #جدة#جده_الان
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ونشرت إمارة مكة المكرمة، فيديو بسقوط إمطار فى البيت الحرام بمكة المكرمة وهطولها فى مدينة جدة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، ونوهت من قبل عن تطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.
#الأرصاد— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨
تطور الحالة المطرية على محافظة#جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة#جده_الان pic.twitter.com/jd2stqqiIu
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