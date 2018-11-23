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شاهد.. احتفالات الإمارات بزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:20 م
شاهد.. احتفالات الإمارات بزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
كتب خالد إبراهيم
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زيارة هامة قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، للإمارات العربية المتحدة، حيث كان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى.

وبحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والتهديدات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الزيارة العديد من مظاهر الاحتفال بقدوم الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، حيث اكتسى برج خليفة باللون الأخضر وهو علم المملكة العربية السعودية، وفى منتصفه شعار المملكة السيف وعبارة "لا إله إلا الله".

أثناء عزف السلام الوطنى
أثناء عزف السلام الوطنى

 

برج خليفة
برج خليفة

 

بن سلمان وبن زايد
بن سلمان وبن زايد

 

وعبر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بتلك الزيارة قائلا: "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان .. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة ..آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا .. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

جانب من الترحيب ببن سلمان
جانب من الترحيب ببن سلمان

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

قادة أبو ظبى يستقبلون بن سلمان
قادة أبو ظبى يستقبلون بن سلمان

 

كما قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام شهد أهم ما جاء بالزيارة بداية من وصول بن سلمان إلى المطار، واستقبال عدد كبير من قيادات أبو ظبى له، ومراسم عزف السلام الوطنى، وغيرها من المظاهر التى أقيمت على أكمل وجه.

 


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زيارة محمد بن سلمان للامارات

محمد بن سلمان

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