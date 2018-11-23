وأشادت ماسدوبوى – خلال زيارتها لتمرين لؤلؤة الغرب 2018، الذي تجرى فعالياته فى الكويت بين الجيش الكويتي، والحرس الوطني، والقوات الفرنسية - بالجهود المبذولة من جميع القوات المشاركة، والهادفة إلى تعزيز مفهوم التعاون والعمل العسكري المشترك بين البلدين.



واستمعت السفيرة الفرنسية خلال زيارتها للتمرين إلى إيجاز حول مجريات التمرين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك.

كما تفقدت ميدان التمرين وقوات بلادها؛ وذلك للاطلاع على الأدوار والمهام والواجبات المنوطة بها خلال فعالياته التي انطلقت في 11 نوفمبر الجاري وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.