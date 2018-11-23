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رئيس البرلمان العراقى يناقش مع بارزانى العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:07 ص
رئيس البرلمان العراقى يناقش مع بارزانى العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى
بغداد (أ ش أ)
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استقبل رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، أمس الخميس، رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى، وذلك لمناقشة مستجدات المشهد السياسى والعلاقة بين المركز والإقليم والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق على الأصعدة كافة.

وذكر مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن العراق بحاجة لتكاتف جميع أبنائه للنهوض بواقع الإعمار والبناء، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان العراقي رحب بزيارة بارزاني للعاصمة بغداد.

وأضاف المكتب، أن اللقاء شدد على ضرورة توحيد الجهود، من أجل دعم الحكومة ومساندتها بما يضمن إيجاد حلول للمشاكل والأزمات القائمة، ويسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار.

 


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