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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين فى كفر الشيخ

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:28 ص
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين فى كفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة إزالة الإشغالات بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجلس المدينة وقوة أمنية من إزالة 165حالة إشغالات، وتحرير 58 محضراً، وضبط 15 من المضبوطات المتنوعة، وتحرير 40 محاضراً مرورياً للمخالفين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع ، وفتح الطرق أمام السيارات والمواطنين، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء على الكفراوى نائب مدير أمن كفرالشيخ رئيس فرقة الحامول، وجمال يونس نائب رئيس مدينة الحامول، والعقيد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، والمقدم محمد أبو القمصان رئيس شرطة المرافق الحامو، وقسم الإشغالات، وقوة من رجال الشرطة والمرافق.

وقالت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، تمكنت الحملة من إزالة الاشغالات بشارع العاشر من رمضان، وشارع أبو بكر الصديق، والشوارع الفرعية منها، وأسفرت عن رفع 120 حالة إشغال، و15 مضبوطات متنوعة، وتحرير 20 محضر إشغال طريق، و15محضر نظافة، وإزالة 45  لوحة إعلانات بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر اشتراطات حماية مدنية، وتحرير 40 محضراً مرورياً للمخالفين ،بالإضافة إلى رفع الإشغالات المحلات التجارية.

وأضافت عايدة ماضى أنها شددت على جميع أصحاب المحلات بسرعة وضع صندوق قمامة صغير موحد أمام كل محل، حفاظاً على الشكل الحضارى للمدينة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للاشتراطات الأمنية والسلامة للمحلات والأفران والمطاعم وتوافر شرطة التراخيص اللازمة لكل نشاط.


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