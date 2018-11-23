حبس 3 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية، بغرض التشاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات نارية بغرض التشاجر مع آخرين بدائرة القسم، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث السلام معلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية بدائرة القسم بغرض التشاجر، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبط كل من "محمد.ع" 20 سنة سمكرى، و"محمد.ع.ى" سائق، و"محمد.ع.ج" 18 سنة عامل، بحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات من ذات العيار.

وبواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.