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تعطل قطار طنطا الزقازيق ساعة ونصف لرفع إشلاء جثة شاب من فوق القضبان بالغربية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:52 م
تعطل قطار طنطا الزقازيق ساعة ونصف لرفع إشلاء جثة شاب من فوق القضبان بالغربية تعطل قطار-ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، تعطل القطار القادم من الزقازيق إلى طنطا أكثر من ساعة ونصف لرفع أشلاء شاب دهسه قطار أدى إلى تناثر أشلائه وعظامه على قضبان السكة الحديد، وتم إيقاف القطار  لحين رفع الأشلاء، واستأنف رحلته مرة أخرى.

كان قطار قد دهس شابا على القضبان وتناثرت أشلاء الجثة على القضبان، وتم إيقاف القطار التالى له القادم من الزقازيق إلى طنطا ، لأكثر من ساعة ونصف لحين رفع الأشلاء، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الأشلاء، وتم رفعها بواسطة رجال الاسعاف، واستأنف القطار رحلته مرة أخرى متجها لمدينة طنطا، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

 

 


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