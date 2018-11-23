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تعرف على مهام أول بعثة أثرية صينية فى معبد الكرنك قبل بدء عملها

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:47 م
تعرف على مهام أول بعثة أثرية صينية فى معبد الكرنك قبل بدء عملها جانب من الجولة
كتب أحمد منصور و أحمد مرعى
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قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إنه ستبدأ أول بعثة صينية أثرية فى مصر عملها بعد غد الأحد فى معبد مونتو شمال الكرنك.
 
وأوضح مصطفى الصغير، أن عمل البعثة جاء بناء على اتفاقية التعاون التى وقعها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية فى شهر أكتوبر الماضى.
 
وأشار الدكتور مصطفى الصغير، على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العنانى وزير الآثار اليوم لمعابد الكرنك ومتحف الأقصر، إلى أن مهمة البعثة هى أعمال الحفائر العلمية وترميم وتوثيق معبد الكرنك. ولفت مصطفى الصغير إلى أن الصينيين يحملون خبرات واسعة فى مجال الحفائر.
 
 جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم  بين الوزارة والمعهد الصينى تهدف إلى تنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية كما تهدف أيضا إلى دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والأثرية بهدف رفع الوعى بالتراث الثقافى المصرى والصينى وحمايتهما والحفاظ عليهما، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة فى مجال حماية التراث الثقافى.
 
 
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