تعرف على قرية روضة الشهداء بسيناء × 10 معلومات

وحسب البيانات الرسمية لمحافظة شمال سيناء أن قرية الروضة هى :
1 - إحدى قرى مركز بئر العبد، وتنقسم لـ 4 توابع وهى فرار – غريف الغزلان – حميد – أبو عرادة .
2 - يسكن القرية عائلات من أبناء قبيلة السواركة ، وقبيلة بلى .
3 - المساحة المأهولة بالسكان 6 كم، عدد السكان ذكور 1227، اناث 1197، معدل النمو السكانى 1.9% .
4 - يتوفر بها مبنى وحدة محلية يعمل فيه 20 موظفا، وإجمالى الوحدات السكنية 57 حكوميا و 323 خاصا، ونسبة البطالة 40%.
5 - أهم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية : استخراج الملح – صيد الأسماك – الزراعة – الرعي .
6 - تبعد القرية عن عاصمة المركز التابعة له بئر العبد ب 35 كيلو مترا.
7 - الخدمات التعليمية فى قرية الروضة حضانة واحدة، و 18 فصل إبتدائى و 6 اعدادي 3 ثانوى، للتعليم العام، ومعهد ازهرى به 6 فصول .
8 - تتوفر بالقرية وحدة صحية ، وصيدلية و 2 سيارة إسعاف، ويوجد مكتب بريد وسنترال، وجمعية لتنمية المجتمع .
9 - أهم ما تنتجة القرية من ثروات هو خام الملح بمعدلات تصل خلال شهر 520000 طن .
10 - وفى القرية وتوابعها 6 مساجد أكبرها المسجد الذى يحمل اسمها وفيه أزهق ارهابيون أرواح المصلين.
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