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تعرف على جهود إعمار قرية الروضة بسيناء فى 9 معلومات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:02 ص
تعرف على جهود إعمار قرية الروضة بسيناء فى 9 معلومات مسجد الروضة - ارشيفية
كتب – محمود الضبع
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وصل قطار إعادة اعمار القرى الأكثر احتياجا لقرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، والتى تشهد اليوم الجمعة، تدشين مشروعات تشمل كافة جوانب القرية وساكنيها، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول إعادة اعمار القرية:

-792 منزل تم إعادة بناءها ورفع كفاءتها

- تجديد شبكة المياة والكهرباء بطول ١٢ كيلو متر

- ٥ مدارس وحضانة تم رفع كفاءتهم

- وضع حجر الاساس لمركز شباب الروضة

- ٥٤ منزلا تم فرشهم بالاثاث والاجهزة الكهربائية

- ٤ الاف زريعة سمك لدعم ١٠ أحواض سمكية

- ١٦ خلية نحل و ٢٥ بطارية أرانب

- ٦٠٠ جهاز كهربائي " غسالة - ثلاجة - بوتاجاز"

- ألف ورقة ثبوتية تم إصدارها " قسيمة زواج - بطاقة رقم قومي"

 

 


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