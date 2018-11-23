تصديرى الحاصلات الزراعية يعلن إنشاء صناعات غذائية مشتركة مع لبنان

بيروت ـ عبد الحليم سالم - هانى الحوتى

قال الدكتور سمير النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أى تعاون يسبب ضرر لطرف من الأطراف يكون غير تعاون ونحن حريصين على المزارعين فى مصر ولبنان، وذلك تعقيبا على ما طرحه وزير الزراعة اللبنانى.

وأضاف خلال كلمته فى منتدى الاستثمار المصرى اللبنانى، بحضور غازى زعيتر وزير الزراعة اللبنانى والسفير المصرى فى لبنان نزيه النجارى، نحن أيضا نحافظ على المزارع الأوروبى أيضا.

وأشار إنه من المهم تحديد الأوقات المناسبة للتصدير احتراما لظروف لبنان، بحيث نعرف موعد التصدير مبكرا حفاظا على المزارعين.

وقال سمير النجار إننا مستعدين للزراعة فى لبنان ومستعدين نعمل صناعات زراعية قوية مشتركة وندخل بها كل الأسواق ومستعدين لعمل صناعات مشتركة فى مصر.