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ترامب يمدح نفسه فى عيد الشكر: قمت بعمل مذهل.. والأمة فى خير حال

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:48 ص
ترامب يمدح نفسه فى عيد الشكر: قمت بعمل مذهل.. والأمة فى خير حال ترامب
كتبت - سالى حسام
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اليوم السابع بلس
عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن امتنانه لعائلته ولنفسه فى خطابه بعطلة عيد الشكر.
 
وبحسب صحيفة "الجارديان"، فإن المعتاد فى عيد الشكر أن يسأل الصحفيون الرئيس الأمريكى عن الأشياء والأشخاص الذين يشعر بالشكر والامتنان لهم، فكانت إجابة ترامب أنه شاكر لوجود عائلته الرائعة ولنفسه على العمل المذهل الذى قام به.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عاد لتهنئة نفسه فى عيد الشكر قائلا، "أرجو أن تشعروا بالامتنان لكون كل العائلات الأمريكية فى حال جيد"، مضيفا، "الأمة بخير اقتصادياً وأفضل من أى أحد فى العالم، ولا أحد يفعل ما أفعله من أجل الجيش".
 
يأتى هذا فى الوقت الذى يقضى فيه ترامب عطلته فى منتجع مار ألاجو الذى يملكه فى فلوريدا، بينما تنتقده وسائل إعلام أمريكية على عدم سحب القوات الأمريكية من الحدود مع المكسيك فى الوقت المناسب حتى يقضى الجنود العطلة مع عائلاتهم.
 

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اليوم السابع بلس




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