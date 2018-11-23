تحرير 1748 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1748 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 490 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و86 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و68مخالفة انتظار خاطئ وحجز 14 سيارة و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو62 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 45 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 38 رخصة لمخالفة البيئة و 104 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 56 رخصة لمخالفة خط السير و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 60 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 64 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و77 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 63 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و43 مخالفة مواقف عشوائية و30 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير56 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.