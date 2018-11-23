video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1748 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:44 م
تحرير 1748 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرور -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1748 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 490 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و86 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و68مخالفة انتظار خاطئ وحجز 14 سيارة و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو62  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 45 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 38  رخصة لمخالفة البيئة و 104 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 56 رخصة لمخالفة خط السير و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 60 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 64 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و77 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 63 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و43 مخالفة مواقف عشوائية و30 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير56 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4 أسلحة نارية وتحرير 1841مخالفة مرورية بحملة أمن بكفر الشيخ

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة