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"بيطرى بورسعيد ": تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:05 ص
"بيطرى بورسعيد ": تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية الدكتور عاطف عيسى مدير عام الطب البيطرى ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج
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قال الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أن الحملة القومية الثانية لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بنطاق حظائر القابوطى الجديد وقرى بحر البقر المتمثلة فى وحدة عايش ومشروع ناصر والبليسى والمختار والكنيسى وحدة جزر المثلث ببحيرة المنزلة  التابعة لإدارة غرب بالإضافة إلى قرى سهل الطين التابعة لوحدة قريتى 4 و 7 شرق بورسعيد حققت المستهدف .

 وأضاف عيسى فى تصريح خاص الـ "اليوم السابع "، أن الحملة تمكنت من تحصين 16 ألف رأس ماشية  مابين أبقار وجاموس وماعز.

 وتابع : أن الحملة لاقت تعاون كبير من قبل أصحاب رؤوس الماشية الذين إستجابو للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين المواشى، فضلا عن التزام المربين بكافة التعليمات وإرشادات لجان الفرق بهدف القضاء على مرض الحمى القلاعية .

من جهة أخرى، أكد عيسى أن توجيهات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعليمات المحافظ عادل الغضبان، أسهمت فى تحقيق المستهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية التى تعتبر أمن قومى.

 

 


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