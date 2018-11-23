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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:03 م
خالد صلاح
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بريطانيا تتعهد بتخصيص 50 مليون إسترلينى للقضاء على ختان الإناث بإفريقيا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:03 م
بريطانيا تتعهد بتخصيص 50 مليون إسترلينى للقضاء على ختان الإناث بإفريقيا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى للتصدى لختان الإناث فى جميع أنحاء قارة إفريقيا.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، عن مسئولين بريطانيين قولهم إن هذا التمويل يعد أكبر استثمار يقدمه مانح دولى وإنه سيعزز الدافع للقضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030.

ومن جانبها، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بينى مورداونت، "فى مكان ما من العالم، كل سبع ثوانٍ، توجد فتاة معرضة للختان".

وأضافت مورداونت أن "نساء إفريقيا الملهمات الباسلات يقدن مساعٍ لإنهاء ظاهرة الختان فى بلادهم وبفضلهن بدأت مزيد من المجتمعات أن تتخلى عن مثل هذه الممارسة".. غير أنها ذكرت أن هذا التقدم يمر بمرحلة حرجة ويتعين على بريطانيا العمل لحماية ملايين الفتيات المهددات بخطر التعرض للختان، مشيرةً إلى أنه لا يمكن القضاء على ختان الإناث فى بريطانيا بدون القضاء عليه عالميًا.


ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إنفاق الأموال على الجهود الرامية إلى تغيير السلوك ودعم المبادرات الشعبية والعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية لتجريم الختان ومساعدة الأطباء.


وسيتم تخصيص مبلغ قدره 15 مليون جنيه إسترلينى لتوسيع أعمال قطاع التنمية الدولية فى السودان، حيث يكثر انتشار ختان الإناث غير أن السلوكيات هناك آخذة فى التغيير.


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