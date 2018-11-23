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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عامل قتل عشيق زوجته بالوراق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:00 ص
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عامل قتل عشيق زوجته بالوراق جثة-أرشيفية
كتب سليم على
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طالبت نيابة نيابة شمال الجيزة، بسرعة التحريات حول عامل، لاتهامه بقتل عشيق زوجته فى الوراق

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهم ضبط القتيل بصحبة زوجته، مما دفعه لطعنه بسكين المطبخ، نتج عنها مقتله.

كان قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض داخل شقة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل بمصنع عاد لمنزله قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بعمله، فاكتشف زوجته بصحبة أحد الأشخاص فى وضع مخل، مما دفعه للحصول على سكين المطبخ وطعن عشيق زوجته بها، نتج عنها مقتله فى الحال.

وتوصلت التحريات أن المتهم تزوج منذ 4 شهور فقط، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على الزوجة.

 


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