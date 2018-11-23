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المرور يبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الجلاء بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:00 ص
المرور يبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الجلاء بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام الإصلاحات والتحويلات المرورية بالطرق
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء عملية إغلاق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من وإلى القاهرة والجيزة لمدة 3 أيام، بسبب أعمال تطوير وصيانة فواصل للكوبرى وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وبدأت تلك اﻷعمال الساعة 1 صباح اليوم الجمعة وحتى 6 صباح اﻷحد المقبل، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين، وذلك لإجراء أعمال صيانة "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى" لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

 

واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الأجهزة المعنية التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور، ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .


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