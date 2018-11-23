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المخابرات البريطانية تحذر من هجمات إلكترونية فى "الجمعة السوداء"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:28 م
المخابرات البريطانية تحذر من هجمات إلكترونية فى "الجمعة السوداء" عروض الجمعة السوداء - ارشيفية
كتبت - سالى حسام
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حذرت الاستخبارات البريطانية GCHQ، من احتمالية وقوع هجمات إلكترونية اليوم الجمعة، تستهدف المتسوقين على الانترنت، بالتزامن مع عروض "الجمعة السوداء".
 
وبحسب BBC فإن التحذير هو الأول من نوعه الذى يصدر رسميا من الاستخبارات البريطانية فى موسم التسوق الذى يسبق الكريسماس.
 
وصرح إيان ليفى المدير التقنى لوكالة الأمن القومى السيبرانى داخل GCHQ بأن الوكالة ترى أن الإبلاغ عن هذا أمر حيوى حتى يأخذ الناس حذرهم.
 
وأعلنت وكالة الأمن القومى السيبرانى، عن رغبتها فى إنشاء محادثات إلكترونية وطنية يوم "الجمعة السوداء" حتى تستمع للناس ومخاوفهم وتوجيه النصائح لهم،
وقال ليفى "البقاء أمنا على الانترنت لا يتطلب معرفة احترافية، بل إجراءات سلامة نريد توفيرها للناس".
 
فيما قال الرئيس التنفيذى للوكالة كياران مارتن، إن التهديد يأتى من قراصنة محترفين فى دول أجنبية، مشيرا إلى أن الاختراق الإلكرتونى فى المتوسط يتطلب 3 مليون جنيه استرلينى لإصلاحه، وهناك تقديرات بأن إصلاح الأضرار التى تسبب فيها فيروس "واناكراى" العام الماضى كلفت أمريكا 3.5 مليار جنيه استرلينى.
 
فيما تسبب فيروس "نوت بيتيا" فى إجراءات إصلاح بقيمة 250 مليون جنيه استرلينى.
 

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الجمعة السوداء

المخابرات البريطانية

هجمات إلكترونية

قرصنة

GCHQ




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