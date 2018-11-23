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الكشف على 1200 مواطنًا فى قافلة طبية بـ"عرب الحسانية" بالقليوبية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:51 م
الكشف على 1200 مواطنًا فى قافلة طبية بـ"عرب الحسانية" بالقليوبية قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية عرب الحسانية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1200 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.

 

وأكد الدكتور حمدى الطباخ مدير مديرية الصحة بالقليوبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث أن القافلة وقعت الكشف على 1200 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.

 

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.

 


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