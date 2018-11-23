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القوات العراقية تبحث عن أسر مفقودة بسبب السيول فى نينوى وصلاح الدين

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:08 م
القوات العراقية تبحث عن أسر مفقودة بسبب السيول فى نينوى وصلاح الدين سيول العراق
كتب : أحمد جمعة
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وجهت قيادة العمليات المشتركة فى العراق قطعاتها ضمن المناطق التى ضربتها سيول كبيرة جدا فى محافظتى نينوى وصلاح الدين بالعمل على تكثيف الجهود ومساعدة العوائل المحاصرة، فضلا عن إنقاذ ما يمكن انقاذه.

 

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن القوات تمكنت من إنقاذ العديد من الأسر المحاصرة من خلال استخدام الزوارق والمواد المتاحة الاخرى، كما قدمت المساعدات لهذه العوائل وإيصالهم إلى الأماكن الآمنة، ومازالت القوات الأمنية مستمرة فى عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.


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