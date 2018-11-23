القبض على 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصانع بدمياط

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى

تمكن الأجهزة الامنية بمدرية أمن دمياط، من ضبط 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصانع.

وتبين أن المتهمين كل من "جهاد.ص" ربة منزل، والسابق إتهامها فى 5 قضايا "سرقة مسكن – آداب عامة"، و "محمد.ص" 35سنة عاطل، والستبق اتهامه فى12 قضية "سرقة بالإكراه – مخدرات – سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه، و " السيد.ع"34 سنة عاطل، مسجل جنائياً "سرقات عامة"، و "وسام.إ" 21 سنة عاطل، و " إبراهيم.ع"34 سنةعاطل، والسابق اتهامه فى 8قضايا "خيانة أمانة – سرقة متنوعة"، و "محمد.ع" 37 سنة عاطل، لاتهمهما بتكوين تشكيل عصابى للسرقة.

وتبين تكوين المتهمين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة محتويات المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مخازن الأخشاب بدائرة مركزى شرطة "دمياط ، وكفر البطيخ" ، مُستخدمين سيارات أرقام (د ف ب - 1249 ربع نقل , د ن ب - 3192 ربع نقل) فى إرتكاب وقائع السرقة ، ونقل المسروقات.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط جميع المتهمين، وبحوزة الثانى (فرد خرطوش محلى الصنع ، 3 طلقات نارية من ذات العيار )، وبحوزة الأولى (مبلغ مالى)، وبحوزة الثالث والرابع (2سلاح أبيض "ساطور ، مطواة" ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة أخشاب، ومعدات متنوعة، من داخل المصانع ومخازن الأخشاب الكائنة بدائرة مركزى شرطة "دمياط ، وكفر البطيخ"، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات والسيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الوقائع، ودراجة نارية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.