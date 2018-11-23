القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس .

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "غريب.ه.ع"17 عاما عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمد.ا.م"30 عاما مقيم الساحة الشعبية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.ع.ط" 23 عاما عاطل ومقيم السويس بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "محمد.ح.ع"19 عاما عاطل ومقيم الأربعين السويس بحوزته سلاح أبيض"كتر"، والمتهم "محمد .م.م"20 عاما عاطل ومقيم شارع الثلاثينى بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عبدالله.ى.ع"26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سنجة".