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خالد صلاح
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العراق يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسئوليتها بشأن السيول

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:46 م
العراق يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسئوليتها بشأن السيول سيول العراق
أ ش أ
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دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التى ضربت مخيمات النزوح فى نينوى وصلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامى للحلبوسى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى يتابع باهتمام معاناة المواطنين فى محافظتى نينوى وصلاح الدين ومخيمات النزوح والخسائر التى تسببت بها السيول".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى "التدخل العاجل واستنفار الجهود، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تلك الأزمة الإنسانية".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول أمطار غزيرة، الأمر الذى أدى إلى غرق بعض الشوارع، فى حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفورى لإنقاذ المدنيين المحاصرين فى القضاء.


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