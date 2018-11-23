الصين تعلن عن تفشى جديد لحمى الخنازير الأفريقية فى بكين

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أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم /الجمعة/ تفشيا جديدا لحمى الخنازير الأفريقية فى العاصمة (بكين(.



وقالت الوزارة -فى بيان- إنه من بين 1325 خنزيرا فى مزرعة ببلدة "تشينغلونغهو" بحى "فانغشان" فى بكين، تأكد نفوق 49 خنزيرا بسبب حمى الخنازير الأفريقية، مشيرة إلى أنه من بين 429 خنزيرا تم جمعها فى مزرعة فى بلدة "ليوليخه" بنفس الحي، تأكد نفوق 37 خنزيرا.



وأرسلت الوزارة فريق عمل إلى المنطقة المتضررة، فى الوقت التى بدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء لإعدام الخنازير المصابة وتطهير المزارع.



يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هى مرض فيروسى شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.



وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض فى أغسطس الماضى بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقى البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.