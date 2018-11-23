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السيطرة على حريق محدود بحديقة كلية الهندسة جامعة الزقازيق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:12 م
السيطرة على حريق محدود بحديقة كلية الهندسة جامعة الزقازيق حريق-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت  قوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء أحمد الشوادفي، اليوم، من السيطرة علي حريق محدود نشب بحديقة كلية الهندسة جامعة الزقازيق، ولم يسفر عن حدوث أي تلفيات أو خسائر بشرية، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق، بحديقة كلية الهندسة جامعة الزقازيق، دائرة قسم ثاني الزقازيق، وأنتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق محدود ببعض مخلفات أوراق الأشجار الجافة بالحديقة، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات.

وبسؤال مشرف الأمن الإداري بالجامعة رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل في الحديقة، قبل السيطرة عليه، وجاري تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 7725 إداري القسم لسنة 2018 وإخطار قسم الأدلة الجنائية، بمعرفة سبب الحريق.

 

 

 

 

 

 

 


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