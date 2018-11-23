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"الزراعة": توفير 43% من مقررات السماد للمحصول الشتوى والصرف بالمعاينة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:00 ص
"الزراعة": توفير 43% من مقررات السماد للمحصول الشتوى والصرف بالمعاينة زارعات - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، توفير 43% من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تطبيق منظومة تكويد توفير وتوزيع الأسمدة من المصنع حتى وصولها إلى الجمعيات لمنع التلاعب فى المقررات، مؤكدًا أن توزيع المقررات بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليًا، ويتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.

فيما تواصل مديريات الزراعة، تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقة للأسمدة، بتطبيق قواعد صرف المقررات السمادية، بعمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

 


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