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التعليم: جدول امتحان الأول الثانوى المنتشر على الفيس بوك غير صحيح

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:21 م
التعليم: جدول امتحان الأول الثانوى المنتشر على الفيس بوك غير صحيح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم
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صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه بشأن جدول امتحان الصف الأول الثانوى المنتشر على السوشيال ميديا، وصفحات الفيس بوك، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن جدول امتحان الصف الأول الثانوي والمنتشر علي الفيس بوك، مزور وليس حقيقى، وأنه لم يصدر جدول من قطاع التعليم العام في هذا الشأن.
 
 
 
وتهيب الوزارة بأولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة وتحرى الدقة وذلك لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
 
 
 
 
 

 


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