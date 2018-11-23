video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب حدود غزة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:29 م
إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب حدود غزة أحداث غزة - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أصيب أربعة عشر فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة ضمن "مسيرات العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة فى بيان "أصيب 14 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال الجمعة الـ35 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، لافتا الى أن من بين المصابين "طفلا أصيب برصاصة فى الصدر شرق مخيم البريج" فى وسط قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين فى هذه الاحتجاجات وكانوا على بعد مئة متر على الأقل من السياج الحدودي، لكن عددا قليلا من الفتية والشبان تجاوزا هذه المسافة ووصلوا الى مناطق قريبة من السياج.

وفى بيان قال فوزى برهوم الناطق باسم حماس إن "شعبنا قدم نموذجا عمليا فى الثبات والصمود والإصرار على تحقيق أهدافه فى الحرية وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

غزة

اسرائيل




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة