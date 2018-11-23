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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:49 ص
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إسبانيا تعلن إنقاذ نحو 800 مهاجر فى يوم واحد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:08 ص
إسبانيا تعلن إنقاذ نحو 800 مهاجر فى يوم واحد مهاجرين - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلنت السلطات الإسبانية أنها أنقذت الخميس، 778 مهاجرًا على متن العديد من الزوارق فى غرب البحر الأبيض المتوسط.

 

وكتبت خدمات الإنقاذ البحرى على تويتر أنها ساعدت 590 شخصًا كانوا على متن 12 زورقا.

 

وأضافت أنه على متن أحد تلك الزوارق "قال الأشخاص الذين تم إنقاذهم إنّ 14 شخصًا اختفوا" فى البحر، وقد بوشرت عمليات لمحاولة العثور عليهم.

 

من جهته، قدّم الحرس المدنى المساعدة لـ 188 مهاجرين آخرين انطلقوا من شمال إفريقيا.

 

ومنذ بداية العام، باتت إسبانيا البوّابة الأولى لدخول المهاجرين السرّيين إلى أوروبا عبر البحر.

 

ووفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل حوالى 50 ألف مهاجر سرّي ولاجئ إلى إسبانيا منذ يناير على متن نحو ألفَى قارب.

 


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