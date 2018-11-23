إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أدوات كهربائية من عقار بمدينة بدر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة بدر، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أدوات كهربائية من عقار تحت الإنشاء.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر، معلومات مفادها قيام شخصين بعرض أدوات كهربائية للبيع لأحد المحال التجارية بأسعار بخسة لا تتناسب مع قيمتها، وعلى الفور تم ضبط المتهمين "علاء . م" 22 عاطل، و"مصطفى . أ" 19 سنة عاطل، وبحوزتهم المضبوطات.

وتبين ان المضبوطات عبارة عن مولد كهرباء، و3 لفافات أسلاك، و35 ترانس، وبمناقشتهم أعترفا بسرقة المضبوطات من داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الثانى، بأسلوب كسر القفل، وباستدعاء صاحب العقار تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.