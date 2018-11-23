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أمن المطار يلقى القبض على 41 هاربا من تنفيذ 61 حكما قضائيا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:29 ص
أمن المطار يلقى القبض على 41 هاربا من تنفيذ 61 حكما قضائيا مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 41 هاربا من تنفيذ 61 حكمًا قضائيا أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بالمطار بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 41 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي وتبديد وبناء دون رخصة وضرب، حيث تم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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