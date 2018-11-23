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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 23-11-2018

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:52 م
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 23-11-2018 فاكهة - ارشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور حيث بلغ سعر البرتقال من 3 - 4 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكرى من 3 - 4 جنيها، واستقر سعر اليوسفى بين 2 - 5.5 جنيهات.
 
 
وبلغ سعر كيلو التين البرشومى من 5 -10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت من 4- 6 جنيهات.
 
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.
 
 

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