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أحمد أبو الغيط يثمن سعى الجزائر لتنشيط اتحاد المغرب العربى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:45 م
أحمد أبو الغيط يثمن سعى الجزائر لتنشيط اتحاد المغرب العربى أحمد أبو الغيط
كتب مصطفى عنبر
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صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، ثمن إعلان الجزائر بقيامها بتوجيه طلب رسمي إلى أمين عام اتحاد المغرب العربي لتنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب وقت، مضيفاً أن هذه الخطوة تعد دلالةً على الأهمية التي توليها الجزائر لإعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي ، وعودة اجتماعات هيئات الاتحاد للانعقاد بشكل منتظم، ومنوهاً بالتحديات المشتركة التي تواجهها الدول الخمسة أعضاء الاتحاد في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر والجريمة المنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن التجمعات العربية دون الإقليمية على غرار اتحاد المغرب العربي تلعب دوراً مهماً في تعزيز أواصر علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية التي يضمها أحد الأقاليم الجغرافية من أقاليم الوطن العربي، بما يمكن أن يسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك بصفة عامة، ويصب في النهاية في الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العربية الأم، من أجل تحقيق المزيد من التعاون المؤسسي والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات ومخاطبة التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الدول.

 

 

 

 


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