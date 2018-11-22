120 متسابقا فى سباق الهجن برأس سدر غدا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تشارك 4 محافظات سباق الهجن الذى يقام غدا الجمعة بمنطقة الرينة بمدينة راس سدر بحضور المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر وعيد حمدان رئيس نادى الهجن بجنوب سيناء.



وقال عيد حمدان رئيس نادى الهجن بجنوب سيناء إن سباق الهجن يقام بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بمدينة رأس سدر بمشاركة 120 متسابق يمثلون محافظات الاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



وأكد حمدان أن اللقاء يقام بهدف التعارف وتقارب وجهات النظر بين أبناء القبائل العربية بالمحافظات الأربعة والتنافس الشريف فى سباق الهجن والشعر.



وأوضح حمدان أن السباق يتحول إلى احتفالية كبرى بمناسبة مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ويتنافس 120 متسابقا للفوز بـ10 أشواط وتتضمن سباقات الهجن لمسافة تتراوح من 3 إلى 10 كيلو وتقام على 10 أشواط .



وأشار حمدان أن سباق مسافة 3كيلو يقام على 3اشواط أما سباق مسافة 4كيلو يقام على شوطين وسباق 5أشواط يقام على شوطين أيضا

أما سباق 6و7وحتى 10كيلو يقام على شوط واحد ويتم من خلاللهم إعلان اسماء الفائزين بالسباق وإعلان أسم القبيلة الفائزة بالمراكز من الاول إلى الثالث.