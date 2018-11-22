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"وكيل تعليم دمياط" يكرم أبطال العالم في رفع الأثقال للمكفوفين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:20 م
"وكيل تعليم دمياط" يكرم أبطال العالم في رفع الأثقال للمكفوفين جانب من التكريم
دمياط معتز الشربينى
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استقبل اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،  مدير إدارة التربية الخاصة سامي أحمد جاد والمدرب علي قويطة رئيس مجلس أمناء مدرسة المكفوفين بدمياط ومدرب رفع أثقال بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية وبصحبتهم اللاعبتان منى راشد بعيت وفاطمة عبد الفتاح البربير من فريق مدرسة النور للمكفوفين بشطا. 
 
كرّم "سويلم" اللاعبتين لحصولهما على المركز الثالث على مستوى العالم في رفع الأثقال، مقدّما لهم درع المديرية وشهادات التقدير مهنئا بالفوز بالبطولة، متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق وطالبهما بالحفاظ على هذا المركز.
 
جدير بالذكر أن فاطمة عبد الفتاح و منى راشد معلمتان لغة عربية بمدرسة المكفوفين، شاركتا في تجارب منتخب مصر بكلية التربية ببورسعيد وهناك اختارهن المشرف علي المنتخابات القومية لرياضة المكفوفين، ثم شاركتا في معسكر المنتخب بالمركز الأولمبي بالمعادي لمدة شهرين،  ثم شاركا في بطولة العالم التي نظمتها مصر بمحافظة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية. 
 
فازت منى راشد في وزن 75 بالمركز الثالث بعد أوكرانيا وتركيا كما فازت فاطمة عبد الفتاح في وزن 62 بالمركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا.
 
 
 
 
 

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