وزير الكهرباء: الرئيس السيسي أحد أسباب النجاح الرئيسية بقطاع الكهرباء

كشف محمد شاكر وزير الكهرباء ، أن الوزارة تدرس وتبحث إمكانية توصيل الكهرباء بدون مقايسات ، مؤكدا أن المقايسات تفتح مجال للفساد ، قائلا :"نسعى لأن يكون طلبات التقديم للكهرباء بدون مقايسات والحصول على العداد فقط وهنعمل كدا إن شاء الله".

وأكد وزير الكهرباء ، قائلا :"أحد أسباب النجاح الرئيسة بقطاع الكهرباء الرئيس السيسى وأنا مش بجامل لمقدار ما اتاحه الرئيس لهذا القطاع وصبره علينا وقعدت سنة الإعلام مش سايبنى" .

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ضمن برنامج عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".

وفى مداخله الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت :"الكهرباء كانت بتقطع ليوم كامل وما حدث نقلة نوعية وبقينا نصدر كهرباء".