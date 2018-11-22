video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: الرئيس السيسي أحد أسباب النجاح الرئيسية بقطاع الكهرباء

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:05 م
وزير الكهرباء: الرئيس السيسي أحد أسباب النجاح الرئيسية بقطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
 
كشف محمد شاكر وزير الكهرباء ، أن الوزارة تدرس وتبحث إمكانية توصيل الكهرباء بدون مقايسات ، مؤكدا أن المقايسات تفتح مجال للفساد ، قائلا :"نسعى لأن يكون طلبات التقديم للكهرباء بدون مقايسات والحصول على العداد فقط وهنعمل كدا إن شاء الله".
 
 
وأكد وزير الكهرباء ، قائلا :"أحد أسباب النجاح الرئيسة بقطاع الكهرباء الرئيس السيسى وأنا مش بجامل لمقدار ما اتاحه الرئيس لهذا القطاع وصبره علينا وقعدت سنة الإعلام مش سايبنى" .
 
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ضمن برنامج  عمل "يوم مصر" بختام فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".
 
وفى مداخله الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت :"الكهرباء كانت بتقطع ليوم كامل وما حدث نقلة نوعية وبقينا نصدر كهرباء". 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء: محطة الطاقة الشمسية بأسوان الأكبر على مستوى العالم

الكهرباء

وزير الكهرباء

الاسبوع العربى للتنميه

التنميه المستدامه

التخطيط

هاله السعيد




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة