video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البريطانى يشيد بالتقدم الذى أحرزته ماى فى مفاوضات بروكسيل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:10 ص
وزير الصحة البريطانى يشيد بالتقدم الذى أحرزته ماى فى مفاوضات بروكسيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى أحرزت تقدما جيدا فى بروكسل حيث بحثت مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إطار العلاقات المستقبلية لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبى.

وأضاف هانكوك فى حديث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الخميس "ما أفهمه بشأن المباحثات التى جرت الليلة الماضية هو أننا نحرز تقدما جيدا بشأن العلاقة المستقبلية".

وأضاف "ما نتفاوض عليه الآن هو كيف نؤسس العلاقة المستقبلية، العلاقة طويلة الأمد".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماى تتوجه لبروكسل الأربعاء لبحث اتفاق "بريكست"

بعد الهجوم على خطتها فى البرلمان البريطانى.. خطة بريكست تضع لندن فى مسار تصادمى مع مدريد بسبب "جبل طارق".. مسألة السيادة تعود للصدارة مع اقتراب التصويت الأوروبى على "الخروج".. والاتفاقية فى ورطة

ميركل تعلن دعم بلادها لاتفاق بشأن بريكست

بريطانيا

تيريزا ماى

بروكسيل

بريكست

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة