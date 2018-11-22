وزير الصحة البريطانى يشيد بالتقدم الذى أحرزته ماى فى مفاوضات بروكسيل

رويترز

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى أحرزت تقدما جيدا فى بروكسل حيث بحثت مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إطار العلاقات المستقبلية لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبى.

وأضاف هانكوك فى حديث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الخميس "ما أفهمه بشأن المباحثات التى جرت الليلة الماضية هو أننا نحرز تقدما جيدا بشأن العلاقة المستقبلية".

وأضاف "ما نتفاوض عليه الآن هو كيف نؤسس العلاقة المستقبلية، العلاقة طويلة الأمد".