video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يلتقى الرئيس البلغارى فى مستهل زيارته إلى العاصمة صوفا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:58 ص
وزير الخارجية يلتقى الرئيس البلغارى فى مستهل زيارته إلى العاصمة صوفا جانب من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره البلغارى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، فى مستهل زيارته إلى العاصمة صوفا، مع الرئيس البلغارى لبحث تعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

 

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع الرئيس البلغارى.

 

كان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد أكد إن زيارة شكرى تأتى لاستثمار الزخم الذى توّلد فى أعقاب الزيارة الناجحة، التى قام بها رئيس الوزراء البلغارى "بويكو يوريسوف" للقاهرة أكتوبر الماضى، والتى شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرّى خارجية البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

اخبار بلغاريا

اخر اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة