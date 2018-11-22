وزير الخارجية الأيرلندى: لا أحد يرغب فى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

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أكد وزير الخارجية الأيرلندى، سيمون كوفنى، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك أحد يرغب فى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال كوفني، فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى سيرحب ببريطانيا إذا ما فكرت يوما ما فى العودة مرة أخرى إلى قلب التكتل الأوروبي".

وتابع كوفنى يقول " لا يوجد مجال للالتفاف حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فالاتفاق حظى بالقبول، وانتهى".

وأعرب وزير خارجية أيرلندا عن رغبته فى التركيز على مسألة العلاقات مع بريطانيا فى المستقبل، وطمأنة الرأى العام الأيرلندى بأن العملية تمضى فى طريق يمكن أن يحظى بالتأييد".

وتابع كوفنى قائلا "إن الاتحاد الأوروبى سيرحب بعودة بريطانيا إذا ما فكرت فى ذلك، فلا أحد يرغب فى انسحابها من التكتل الأوروبي، وأود بكل شدة أن اشهد عودتها مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة بريطانيا حددت 29 مارس القادم موعدا نهائيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.