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وزيرة التخطيط: دربنا 165 ألف طالب بالمدارس على ريادة الأعمال

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:46 ص
وزيرة التخطيط: دربنا 165 ألف طالب بالمدارس على ريادة الأعمال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الشباب حاضر ومستقبل عملية التنمية وهم من يقع عليهم تنفيذ استراتيجية 2030 ، موضحة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب.
 
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج  عمل "يوم مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل"، إلى اهتمام الدولة بانشاء حاضنات أعمال على مستوى الجامعات المصرية داخل كل محافظة، لافتة إلى أنه تم تدريب 165 ألف طالب بالمدارس المصرية على ريادة الأعمال .
 
وأكدت السعيد أن القيادة السياسية فى مصر تفتح المجال للشباب للحوار باستمرار وحريصة على الاستماع للشباب بشكل دائم.
 
وأشارت السعيد إلى أن المرأة جزء أصيل من استراتيجية التنمية المستدامة ، لافته إلى أن خطة الحكومة تهدف لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل.
 
ووفقا للدراسات فإن زيادة مشاركة المرأة فى العمل ستؤدى لزيادة الناتج المحلى بنسبة 34% .
 
 
 

 

 


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