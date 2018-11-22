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ننشر تقرير الطب الشرعى الخاص بطالب الرحاب المقتول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:02 ص
ننشر تقرير الطب الشرعى الخاص بطالب الرحاب المقتول المتهم والمجنى عليه
كتب أحمد حسنى
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ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه "بسام أسامة"، فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا "بمقتل طالب الرحاب".

 

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه "بسام أسامة محمد"، أن الجثة وجدت لذكر فى حوالى العقد الثالث من العمر بحالة متقدمة من التعفن الرمى، ووجدت مكبلة اليدين والقدمين للخلف، والوجه مغطى بلاصق بلاستيكى يغطى الفم والأنف بأحكام.

 

وأضاف التقرير، أنه لم يتبين بعموم الجثمان على حالته من التعفن ثمة آثار إصابة حديثة تشير إلى حدوث عنف جنائى أو مقاومة، مشيرًا إلى أنه بإجراء الصفة التشريحية على حالة الجثمان من تعفن، لم يتبين ثمة علامات مرضية أو إصابات ظاهرة التى من شأنها إحداث الوفاة.

 

كما ورد تقرير المعمل الكيميائى يفيد بسلبية الفحص للعينات المرسلة للمواد المطلوبة بصلب التقرير، وبالتالى "أنه مما سبق وتقدم ونظرًا لما كان عليه الجثمان من تعفن، فإنه يتعذر الجزم فنيا بسبب الوفاة، إلا أنه ونظرًا لما وجد عليه الجثمان من تقييد لليدين والقدمين وتغطية الفم والأنف بأحكام، فإنه لا يوجد لدينا فنيًا ما يمنع جواز حدوث الوفاة نتيجة سد المسالك الهوائية العليا، ولا يوجد لدينا فنيًا ما يتنافى مع التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة باعترافات المتهم.


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