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نقيب الأطباء بكفر الشيخ يناشد المحافظ بالعدول عن قرار غلق مستشفى خاص بدسوق

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:28 م
نقيب الأطباء بكفر الشيخ يناشد المحافظ بالعدول عن قرار غلق مستشفى خاص بدسوق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أغلقت لجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ بالتعاون مع لجنة من مجلس مدينة دسوق المستشفى الخاص المتسبب فى وفاة مريضه وإلقاء جثتها فى الشارع، ومازالت التحقيقات جارية فى نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ.

 

وأعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، عن تقديمه بمذكرة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لمطالبته بالعدول عن قرار إغلاق مستشفى خاص مرخص بمدينة دسوق، وترك القضاء ليقول كلمته النافذة على الجميع، مشيرا إلى أن النقابة حريصة على ضرورة التزام الأطباء وعدم تعريض حياة المريض للخطر.

                 

قال نقيب الأطباء بكفر الشيخ، فى بيان له، إن قرار إغلاق مستشفى خاص يؤدى خدمة متميزة وكاملة لقطاع عريض من المرضى ليس فقط ظلم المستشفى وإداراتها والعاملين بها ولكنه ظلم للعشرات من المرضى الباحثين عن مكان يتداوون به بعيدًا عن مستشفيات وزارة الصحة وروتينها وقلة إمكانياتها.

وأضاف نقيب الأطباء، قامت حملة من نقابة الأطباء بكفر الشيخ فى الآونة الأخيرة، بمناشدة جميع أطباء المحافظة بضرورة ترخيص أى منشأة طبية بالتوازى مع الحملة التى أطلقها محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، وناشدت النقابة جميع أطبائها بضرورة الالتزام بعدم إجراء أى تدخل طبى فى مكان غير مجهز وغير مرخص حتى لا تعرض حياة المريض للخطر.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا بغلق مستشفى خاص بمدينة دسوق، على خلفية وفاة مريضة أثناء قيامها بإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة إهمال طبى من عدمه.


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