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نجل "توفيق الدقن" يحرر محضرا لصاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:29 ص
نجل "توفيق الدقن" يحرر محضرا لصاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع سياره توفيق الدقن
كتب محمود الضبع
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قبل حلول ذكرى وفاة ملك الافيهات بالسينما المصرية الفنان توفيق الدقن.. استيقظ نجله المستشار ماضى الدقن المحامى بالنقض والإدارية العليا على محاولة من صاحب العقار رقم 6 ميدان مستشفى القوات الجوية بالعباسية ويدعى م. ع "يحمل الجنسية الأمريكية" اتهمه بالاستعانة بونش لإخراج سيارة الفنان الراحل من الجراج وإلقائها على قارعة الطريق.

توفيق الدقن (1)

المستشار ماضى الدقى أكد لـ"اليوم السابع" أن الجراح ليس ملك لصاحب العقار رغم أن هذه المساحة مخصصة لسيارة الفنان الراحل توفيق الدقن منذ 50 سنة والقيمة الإيجارية منتظمة فى السداد وما حدث اعتداء على ملكية الغير.

توفيق الدقن (2)

وأشار نجل الفنان الراحل توفيق الدقن إلى أنه توجه إلى قسم شرطة الظاهر وقام بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ أمس 21 نوفمبر حمل رقم 2514 لسنة 2018 إدارى قسم الظاهر وطالب فيه تحريات الواقعة وسؤال شهود الواقعة وإلزامه بعدم التعرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى الواقعة.

 

وأكد المستشار ماضى الدقن أن هذه السيارة كان يستخدمها لفترة قريبة وهى ماركة بونتياك أمريكى الصنع وكان الفنان الراحل توفيق الدقن يهوى هذه السيارة وهى تحمل لوحات معدنية  أرقام "893 – ج م د ".

توفيق الدقن (3)

وأشار نجل الفنان الراحل أنه ينوى إهداء هذه السيارة وشقة الفنان الراحل بما تحتويه من متعلقاته إلى وزارة الثقافة لتحافظ عليها من التخريب ومن أطماع من لا يقدرون التاريخ خاصة وأن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قام منذ فترة تعليق لافته على العقار ضمن مبادرة "عاش هنا" الممثل توفيق الدقن فى إشارة إلى المكان الذى عاش فيه الفنان الراحل.

توفيق الدقن (4)

 يذكر أن الفنان توفيق الدقن توفى فى 27 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 64 سنة بعد أن أثرى الحياة الفنية والسينما على مدار 34 سنة.

 

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المستشار ماضى الدقن

توفيق الدقن

مقتنيات توفيق الدقن

وزارة الثقافة

اخبار الفن




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