مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكن قطاع الأمن الوطنى من قتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة فى العريش، حيث استهدفتهم قوات الأمن وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم.

وأسفرت المواجهات الأمنية عن مصرع 7 منهم، وتم تتبع خطوط سير باقى المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم فى شمال الطريق الدائرى على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أسفر عن مصرعهم.

وعثر مع العناصر الإرهابية المقتولة على العديد من الأسلحة النارية والذخيرة والعبوات الناسفة.