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مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:57 ص
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش الامن بسيناء - أرشيفة
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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تمكن قطاع الأمن الوطنى من قتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة فى العريش، حيث استهدفتهم قوات الأمن وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم.

 

وأسفرت المواجهات الأمنية عن مصرع 7 منهم، وتم تتبع خطوط سير باقى المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم فى شمال الطريق الدائرى على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أسفر عن مصرعهم.

 

وعثر مع العناصر الإرهابية المقتولة على العديد من الأسلحة النارية والذخيرة والعبوات الناسفة.


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سيناء

قوات الامن بسيناء

ارهابيين بسيناء

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