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مصرع طفل غرقا فى مجرى مائى بالفيوم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:09 م
مصرع طفل غرقا فى مجرى مائى بالفيوم انتشال جثه-ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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لقى طفل، يبلغ من العمر سنتين ونصف، من قرية بنى صالح بمركز الفيوم، مصرعه، غرقا فى مجرى مائى لبحر الربع الكبير بقرية وليدة بمركز سنورس، وانتشل الأهالى جثته، ونقلت لمستشفى سنورس المركزى.

 

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من الأهالى بانتشال جثة لطفل غريق بالمجرى المائى لبحر الربع الكبير بقرية وليدة.

 

وانتقلت مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ياسين أيمن.ع" (سنتان ونصف)، ومقيم بقرية بنى صالح بمركز الفيوم، وأنه يرتدى تيشيرت بنى اللون ولا توجد إصابات ظاهرية عليه

 

وقال والد الطفل المتوفي، "أيمن.ع" (34 سنة-فلاح)، قال أن ابنه غرق بالمجرى المائى بهذا البحر بقرية بنى صالح بمركز الفيوم، أثناء لهوه أمام منزله فى السادسة مساء، ولم يحرر محضر فى حينه لانشغاله بالبحث عن الجثة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة أو الاشتباه فى الحادث جنائيا، ونقلت الجثة لمستشفى سنورس المركزى، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه بواسطة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7214 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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