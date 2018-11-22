مدير أمن سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع طهطا

سوهاج محمود مقبول

قاد اللواء هشام الشافعي، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، اليوم، الخميس، يرافقه حسام محمدين رئيس مركز ومدينة طهطا والعميد عبدالمنعم العلكى مدير شرطة المرافق، حملة مرافق مكبرة، لرفع الإشغالات من الطريق العام والشوارع الرئيسية، وإلزام الباعة الجائلين بأماكنهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

شملت الحملة شارع المحطة، شارع محمد فريد وشارع محمود عنبر حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات، وتحرير محاضر منها عمل بدون رخصة، ونظافة وعدم حمل شهادة صحية، وإشغال طريق، وبيع بأزيد من السعر المقرر، وغيرها وتم التشديد على الباعة الجائلين، بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وإخطار النيابات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتى الحملة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة رفع كافة السيارات المتوقفة بشكل خاطئ وغير متبع لتعليمات المرور مما يشكل عائقا كبير فى حركة السير بالإضافة إلى إخلاء كافة الأرصفة ومنع وقوف الباعة الجائلين عليها لاستخدامها فى السير للمشاة للابتعاد عن نهر الطريق وعدم تعرضهم للحوادث.

ومن جانبه قال حسام محمدين رئيس مركز ومدينة طهطا أن حملة اليوم جاءت بالاشتراك مع شرطة المرافق وتم رفع الإشغالات من الطريق العام وتسهيل وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة وقام قسم البساتين بالحى بأعمال التشجير وتهذيب الأشجار على طول الطريق، وجارى أعمال المتابعة المستمرة.