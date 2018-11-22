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محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى فور وصوله الإمارات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:22 م
محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى فور وصوله الإمارات محمد بن زايد فى استقبال الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد تهامى زكى
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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وصول الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مقدمة مستقبلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

و جرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

 


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اليوم السابع بلس

محمد بن سلمان

محمد بن زايد

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السعودية




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