محافظ كفرالشيخ يناقش أوضاع 4 كنائس ومبنى خدمى واشتراطات الحماية المدنية

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، ترميم 4 كنائس ومبنى خدمى واشتراطات الحماية المدنية الخاصة بها، بمراكز كفر الشيخ وقلين والرياض، وذلك بحضور اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والعميد رضا عبد الحميد، مدير عام الحماية المدنية، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس على إبراهيم، رئيس مركز ومدينة قلين، ووفد الكنائس برئاسة، القمص تادرس فتحى تادرس، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بقلين، والقس مكسيموس وهبه، راعى كنيسة القديس الأنبا موسى الاسود بالرياض، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة اشتراطات الحماية المدنية وتوفيق أوضاع 4 كنائس ومبنى خدمى بمراكز كفرالشيخ وقلين والرياض، طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 فى جلسة اللجنة العليا لتوفيق اوضاع الكنائس والمبانى الخدمية، تضمنت كنيسة القديس يوسف النجار، بقرية السرايا بمركز كفرالشيخ، وكنيسة القديس الأنبا موسى بمركز الرياض، وكنيسة الملاك ميخائيل، بقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين، ومبنى خدمات تابع لكنيسة الملاك ميخائيل فى المنشأة الكبرى بمركز قلين، لافتاً أنه تم تقديم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين، عن طوائف الكنائس المعتمدة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2016.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن قرار مجلس الوزراء يشير إلى ضرورة التزام الجهات القائمة على شئون التنظيم بإتخاذ الإجراءات بشأن التصريح باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها مع إعطاء مهلة 4 شهور لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية وإقامة الشعائر بالنسبة للكنائس والمبانى بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة قانونًا، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفيق الأوضاع.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تشكيل لجنة لمعاينة الكنائس وعمل محضر انضمامى لتضم استشاريين هندسيين بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن، والإسكان، والتخطيط العمرانى، والوحدات المحلية المختصة، لتقنين أوضاع الكنائس وفقاً لقانون تنظيم بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018، وتوصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم 18618 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاستة وعضوية، رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص، ومدير عام إدارة الحماية المدنية، ومدير عام مديرية الإسكان، ومدير عام التخطيط العمرانى، ومدير عام الشئون القانونية، وومثل عن طوائف الكنائس المعتمدة بدائرة المحافظة، ومندوب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص، لتطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين، عن طوائف الكنائس المعتمدة، وموافاة الأمانة الفنية للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 199 لسنة 2017، لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية، بتقرير يتضمن التوصيات والمقترحات لعرضها على مجلس الوزراء، واستيفاء الحد الأدنى إشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها التى يمكن السماح بها.