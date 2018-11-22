محافظ المنيا يسلم 15 مفرمة مخلفات زراعية لرؤساء المراكز

سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، 15 مفرمة جديدة لرؤساء المدن والمراكز ، مهداة من وزارة البيئة ، لفرم المخلفات الزراعية ومواجهة الحرق المكشوف لتلك المخلفات بالقرى والمراكز، في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ضمن الخطة القومية لدعم منظومة المخلفات الزراعية .
حضر التسليم ، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورؤساء المدن ، ودكتور أبو الخير سرحان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وندى عاشور مدير الإدارة البيئية بالمنيا.
أعرب المحافظ عن شكره لوزارة البيئة لدعم المحافظة بالمفارم الجديدة، خاصة وأنها تتناسب مع خطة المحافظة في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ، لتعمل المفارم الجديدة على طريق إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية ، مما يحقق عائد اقتصادي للمزارع من هذه المخلفات.
وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز للبدء في عملية فرم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها، ثم استلام ماتم فرمه لإنتاج سماد عضوي وأعلاف حيوانية يستفيد منها المزارعون
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