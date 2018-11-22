محافظ المنيا يسلم 15 مفرمة مخلفات زراعية لرؤساء المراكز

حضر التسليم ، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورؤساء المدن ، ودكتور أبو الخير سرحان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وندى عاشور مدير الإدارة البيئية بالمنيا.

أعرب المحافظ عن شكره لوزارة البيئة لدعم المحافظة بالمفارم الجديدة، خاصة وأنها تتناسب مع خطة المحافظة في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ، لتعمل المفارم الجديدة على طريق إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية ، مما يحقق عائد اقتصادي للمزارع من هذه المخلفات.