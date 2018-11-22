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محافظ السويس يؤكد استعداد المحافظة لحملة مكافحة فيروس سي

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:12 م
محافظ السويس يؤكد استعداد المحافظة لحملة مكافحة فيروس سي جانب من اللقاء
السويس - السيد فلاح
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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس علي إستمرار حملات النظافة ورفع التراكمات المنتشرة بالشوارع علي مستوي الأحياء وإزالة التعديات والعشوائيات، مشيرا إلي أهمية الحفاظ علي أملاك الدولة والشكل الجمالي للمدينة . 

وأعلن محافظ السويس عن الاستعداد للمشاركة في مسابقة أجمل حي علي مستوي الجمهورية وترشيح حي السويس للمشاركة في المسابقة ، مطالبا جميع المديريات والقطاعات والجمعيات بأعمال النظافة والتجميل داخل قطاعاتهم وخارجها. 

  جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة ومديري المديريات.  

وفي المجلس طلب المحافظ تكاتف جميع الجهود لنشر التوعية بالنظافة العامة والتأكيد علي الحفاظ علي المناطق التي يتم تجميلها ورفع التراكمات منها. 

وأكد "صقر"، علي مراجعة وصيانة وإصلاح الإنارة العامة بشوارع السويس والاستمرار في أعمال الرصف طبقا للخطة المحددة وصيانة غرف التفتيش والصرف الصحي علي مستوي المدن .

وأكد صقر علي دعم حي الجناين من خلال تطوير وتنمية كل قرية علي حدة شاملة جميع المرافق ، مطالبا بأهمية تطوير القطاع الريفي وتقديم كافة الخدمات والمرافق لأهلها .   

وأشار المحافظ علي القيادات التنفيذية بالانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية وفق المخطط الزمني بها علي مستوي جميع الأحياء . 

وأكد "صقر"، علي وكيل وزارة الصحة بالاستعداد الجاد لاستقبال حملة مكافحة فيروس سي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وبذل كل الجهود لنجاح الحملة وتحقيق المستهدف المحدد لها للحفاظ علي صحة المواطنين، وأشار المحافظ إلي انه قرر كل الدعم لنجاح الحملة، مؤكدًا علي متابعته الشخصية لها. 

وأشار محافظ السويس إلي أن هناك دراسة لإقامة مدينة متكاملة بمنطقة حوض الدرس تعود بالنفع العام علي السويس. 

وطلب المحافظ من التخطيط العمراني عمل مخطط عام للمنطقة المجاورة لإدارة المرورومديرية الأوقاف بحي فيصل وعرضها عليه. 

 وفي المجلس كرم المحافظ جهاد أحمد علي مديرة المركز التكنولوجي بحي الأربعين للفوز بالمركز الأول علي مستوي المراكز التكنولوجية بمحافظة السويس.

 

 
 
 

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